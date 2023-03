Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Breaking news :

Fiasco – La gare de Lausanne ne sera pas finie avant 2037 Les CFF et l’Office fédéral des transports annoncent des changements conséquents dans le planning des travaux qui auraient dû s’achever, initialement, en 2025. Chloé Din DÉVELOPPEMENT SUIT

Odile Meylan

Lausanne ne verra pas le bout du chantier de la gare avant 2037. C’est ce qu’annoncent ce vendredi les CFF et l’Office fédéral des transports (OFT) dans une conférence de presse. Alors que le projet initial présenté en 2009 tablait sur une mise en service en 2025, l’échéance avait déjà été repoussée à 2033 pas plus tard que l’été dernier. Cette fois, le planning des travaux est à nouveau revu de manière conséquente, repoussant encore l’échéance de 4 ans et demi au minimum.