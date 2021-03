Retour à la normale – La gare de Lausanne à nouveau ouverte Une mallette oubliée dans une salle d’attente sur un quai a paralysé les lieux jeudi matin jusqu’à 9h30. La police a depuis levé le dispositif. Rebecca Mosimann

La gare de Lausanne 24heures/Odile Meylan

La gare de Lausanne a été partiellement fermée ce jeudi matin. Une mallette oubliée dans une des salles d’attente en verre située sur un quai en était la cause. Elle a mobilisé l’intervention d’une dizaine de patrouilles de police mais aussi des pompiers et ambulanciers. Les lieux ont été partiellement bloqués et l’accès à plusieurs quais fermés. Le dispositif a été levé à 9h20.