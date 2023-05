Nouveau lieu de culte – La gare de Lausanne sera stratégique pour les catholiques Inédite en Suisse romande, une «église urbaine» se construit au boulevard de Grancy. Elle s’adressera entre autres aux pendulaires en mal de spiritualité. Chloé Din

Devant l’église en construction – futur «Espace Maurice Zundel», trois acteurs du projet (de g. à dr.): Luc Ruedin, prêtre jésuite et responsable des lieux, Jean-François Nicod, vice-président du conseil de la paroisse du Sacré-Cœur (propriétaire) et l’abbé Marc Donzé, président de la Fondation Maurice Zundel. Patrick Martin

Avec ses travaux sans cesse chamboulés, on savait la gare de Lausanne stratégique pour les CFF, la Ville et le Canton. Elle l’est aussi pour l’Église catholique. Tout près des quais, côté sud, un autre chantier bat son plein depuis 2021 déjà, bien plus discret celui-là. Il devrait s’achever cet automne avec pour objectif d’inaugurer une «city church», un concept encore inédit en Suisse romande.