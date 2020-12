Cinq ans de travaux – La gare de Renens a des quais tout neufs Les CFF sonnent la fin d’une réfection amorcée en 2015, mais d’autres aspects du chantier géant de la gare se poursuivent. Chloé Banerjee-Din

Allongés et élargis, les quais donnent désormais accès aux trains de plain-pied pour les personnes à mobilité réduite. Florian Cella

C’est officiel, la transformation des quais de la gare de Renens est maintenant terminée, après 5 ans de travaux. Jusqu’ici accessibles seulement en partie, les quais 1, 2 et 3 accueillent les voyageurs sur toute leur surface, qui a été rallongée à 420 mètres, mais aussi élargie et adaptée pour permettre un accès de plain-pied aux trains. Des travaux de finition auront encore lieu en 2021, notamment sur la marquise historique du quai 1, qui est préservée et rénovée.

Le chantier de la 3e gare de Suisse romande passe des étapes importantes, mais il a encore quelques beaux jours devant lui. La passerelle végétalisée «Rayon Vert» doit s’achever bientôt, au mois d’avril prochain, permettant de relier les places nord et sud de la gare et donner accès aux quais. Le bâtiment de la gare, lui, a amorcé sa rénovation en novembre dernier, et devrait rouvrir au printemps 2022. Enfin, le quatrième quai de la gare, qui doit desservir aussi bien les voies CFF que la future ligne du tram, verra le jour en fonction des avancées du projet de tram.

Pendant ce temps, les très gros projets immobiliers des CFF à Renens entrent eux aussi dans le concret. Un premier immeuble surplombant les quais au sud de la gare a achevé sa construction et accueille ses premiers locataires depuis novembre. Un deuxième bâtiment sera en chantier dès avril. Quant au quartier du Simplon, également le long des voies en direction de Lausanne, il est déjà en partie habité. Le siège romand des CFF, qui est en train de s’y construire, sera inauguré au printemps.