Installations ferroviaires – La gare de Sainte-Croix coûtera 6 millions de francs de plus De nouvelles exigences normatives et le Covid-19, notamment, font grimper la douloureuse à 20,5 millions de francs. Visite du chantier à mi-parcours. Antoine Hürlimann

Les travaux de modernisation avancent bien malgré la situation sanitaire. JEAN-PAUL GUINNARD

C’est le plus gros chantier du transporteur Travys depuis «au moins vingt-cinq ans», affirme mardi son directeur Daniel Reymond, en faisant visiter le chantier de la gare de Sainte-Croix. Plus ou moins un an après le début des travaux, la grande mue se précise. Et même la brume automnale peine à masquer l’élégante silhouette de la nouvelle halle dont le toit sera recouvert de panneaux solaires. Malgré la situation sanitaire, le gros d’œuvre sera terminé dans les temps. Cette modernisation permettra de recevoir des trains sur deux quais simultanément et de favoriser le transport commercial, «s’il devait reprendre».

«Nous avons accumulé du retard lors du confinement, indique pourtant Christophe Roulin, chef du bureau technique et des projets chez Travys SA. Depuis la reprise des travaux, nos mandataires et nos équipes ont travaillé sans relâche pour maintenir les délais et aussi offrir à nos clients un service de qualité sur la ligne Yverdon-Sainte-Croix.» Si l’ensemble devrait bel et bien être achevé en septembre 2021, le budget dédié a pris l’ascenseur, passant de 14,6 millions à 20,5 millions de francs.

Comment l’expliquer? «Un tiers se justifie par des exigences normatives, détaille Deborah van den Boogaart, chargée de communication. Par exemple, nous prévoyions de mettre du ballast sous les trains, dans la halle. Mais pour éviter une pollution des sols, les autorités nous ont demandé de couler une chape de béton.» Un autre tiers s’explique par une sous-estimation des coûts réels lors de la soumission. Quant au solde, c’est «une réserve liée au nouveau coronavirus», détaille la porte-parole.

JEAN-PAUL GUINNARD

«Le seul risque que nous ne maîtrisons pas, c’est un arrêt de chantier que pourrait causer la pandémie», confie Daniel Reymond, tout en précisant que si la deuxième moitié des travaux va commencer, de nombreux efforts restent encore à fournir. L’ensemble du secteur est de la gare va notamment subir une importante mutation durant l’été 2021. En plus des voies, des soutènements seront aménagés afin d’accueillir la nouvelle plateforme d’entrée en gare. Quant au quai 1, il sera reconstruit et rallongé en respectant les normes de la LHand. La dernière étape consistera à installer une nouvelle signalétique tacto-visuelle au sol sur l’ensemble de la gare.