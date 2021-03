Lausanne – La gare se réveille avec un nouveau cerveau Le nouvel enclenchement électronique de Lausanne a piloté ses premiers trains, dimanche matin. Céliane De Luca

La mise en place de nouveaux signaux sur les voies de la gare CFF de Lausanne pour le nouvel enclenchement. Keystone/Valentin Flauraud

Une porte battante du hall de la gare grince doucement. Probablement grinçait-elle déjà la semaine dernière, mais ce bruit disparaissait sous celui des pas, des voix et des annonces de trains. En ce dimanche de mise en service du nouvel enclenchement ferroviaire, on l’entend distinctement. Au centre du hall, l’arbre artificiel déploie son feuillage au-dessus d’une lectrice, seule occupante des bancs. La gare est partiellement fermée.



Le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt arpente les lieux, salue un ancien cheminot venu voir son lieu de travail se transformer, puis enjambe une rubalise pour rejoindre un quai désert. «Ce week-end, nous avons déplacé le cerveau de la gare d’ouest en est», se réjouit-il. Lausanne a passé d’un système électromécanique à un système électrique, qui sera géré depuis un bâtiment construit à cet effet à l’est de la gare. L’ancien poste directeur a été mis au rancart samedi soir. L’avenir du bâtiment n’est pas encore certain, précise le porte-parole.



Tout en parcourant les quais déserts, le porte-parole pointe du doigt les nouveaux signaux de manœuvre. Près de 800 éléments techniques doivent être remplacés et connectés au nouvel enclenchement.