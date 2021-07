Parc animalier – La Garenne a acquis un appareil de radiologie Le centre de soins du zoo vient de s’équiper d’un tout nouveau matériel permettant de faire des radiographies des animaux. Yves Merz

L’appareil de radiologie permet de diagnostiquer rapidement des fractures chez les animaux. La Garenne

La direction du parc animalier de La Garenne, à Le Vaud, se plaît à le rappeler en toute occasion: une des missions prioritaires de l’institution est de recueillir et de soigner les animaux sauvages en difficulté. En moyenne, chaque année, entre 600 et 700 animaux de toutes les tailles sont recueillis et soignés au centre de soins du zoo. «Grâce à l’équipement de radiologie que le parc vient d’acquérir, nous pouvons désormais avoir un diagnostic rapidement pour une bonne prise en charge de l’animal blessé», se réjouit le directeur Michel Gauthier-Clerc.