Six ans de voyages – La gastronomie des Alpes est ingénieuse Meredith Erickson a parcouru les vallées et les sommets de la France à l’Autriche pour en tirer les meilleures saveurs et les coins les plus gourmands. David Moginier

Meredith Erickson en plein reportage alpin… © Christina Holmes

Elle a beau vivre une partie de l’année à Montréal, Meredith Erickson cultive une vraie passion pour les Alpes. Elle passe l’autre moitié de sa vie à Milan, mais ne cesse de visiter tous les sommets, les vallées, les villages et les stations de ses montagnes chéries, entre la France, l’Italie, la Suisse et l’Autriche.

À toute saison. À pied, en train, à vélo, à ski, en téléphérique, à ski de fond, en funiculaire. La journaliste culinaire et organisatrice de voyages a compilé six années d’expériences dans un journal forcément gourmand.

Parce que Meredith s’est passionnée pour la gastronomie de ces montagnes, pour ces recettes astucieuses venues d’endroits où l’on n’avait pas grand-chose pour cuisiner en hiver. Il faut donc se montrer ingénieux pour se nourrir de fromages, de conserves et de salaisons. Une gastronomie de survie, en quelque sorte, loin des excès des stations huppées, que la Canadienne est allée chercher dans les plus petits villages encore intacts. Mais elle a aussi fréquenté les lieux les plus chics comme les cabanes les plus charmantes, les auberges les plus authentiques comme les restaurants les plus chers.