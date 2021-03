Élections à Savigny – La gauche aux portes de la Municipalité Au sortir du premier tour, quatre membres du PLR ont été élus à l’Exécutif. Les socialistes, alliés aux Verts, souhaitent y apporter une touche de rose au second tour en remportant le dernier siège. Laurent Antonoff

Jean-Pierre Zumofen (PLR) et Nicole Félix (PS) briguent le cinquième et dernier siège vacant à la Municipalité de Savigny. DR

Le second tour des élections municipales à Savigny revêt une importance particulière cette année: la gauche pourrait en effet faire son entrée dans un Exécutif monocolore composé de cinq PLR. Au sortir du premier tour, et l’élection de quatre PLR déjà, il reste un siège à repourvoir. Les socialistes, alliés aux Verts, présentent Nicole Félix, ancienne présidente du Conseil communal, infirmière en oncologie. Le PLR propose l’expert-comptable Jean-Pierre Zumofen.

Il y a cinq ans, la Municipalité avait été élue au premier tour. Rien que des PLR. «La mission n’est pas plus compliquée pour nous cette fois-ci. Comme deux de nos municipaux ne se représentaient pas au premier tour, il s’est avéré plus difficile de proposer deux nouveaux candidats. Jean-Pierre Zumofen n’a d’ailleurs manqué la Municipalité qu’à vingt-quatre voix près», explique Bernard Pouly, chef de groupe des PLR. Du côté du PS, on combat le retour à une Municipalité entièrement PLR. «Vouloir imposer un cinquième municipal PLR, c’est de l’arrogance. Et cela ne refléterait absolument pas l’équilibre des partis du nouveau Conseil communal, où socialistes et Verts représentent désormais quasi la moitié des élus, à savoir 45%», estime Alain Perreten, chef de groupe du PS.