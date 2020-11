Développement trop morcelé à Gland – La gauche demande de suspendre les projets immobiliers La Municipalité de Gland est critiquée pour son manque de vision. Le PS et les Verts souhaitent un moratoire jusqu’à l’adoption du plan directeur communal. Yves Merz

Selon la plateforme rose-verte du Conseil communal, le quartier de la Combaz, à Gland, qui est en pleine construction, est un exemple de projet mal articulé à cause d’un manque de vision globale du développement de la cité. Yves Merz

Avec son postulat, la plateforme rose-verte du Conseil communal de Gland a jeté un pavé dans la mare. Ce n’est pas la première fois qu’elle monte au front pour demander la mise à jour des outils de planification du sol. Le nouveau plan directeur communal et le nouveau plan général d’affectation sont à l’étude depuis 2012 et 2013. «Pendant ce temps-là, la ville continue à se développer sans cohésion, sans une vision globale qui intègre notamment les questions de mobilité et d’environnement», constate Rupert Schildböck, porte-parole des postulants. La gauche espère que sa demande de «moratoire sur les projets de lotissements et de plans d’affectation» va faire bouger les choses.