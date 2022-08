Réforme de l’impôt anticipé – La gauche dénonce «un cadeau» pour les multinationales La réforme soumise au peuple le 25 septembre profiterait avant tout aux grandes entreprises et provoquerait d’importantes pertes fiscales, affirme un comité.

La réforme de l’impôt anticipé fait partie d’une chaîne de projets visant à offrir des milliards aux plus riches, a dénoncé Samuel Bendahan (PS/VD) devant les médias à Berne, aux côtés de Cédric Wermuth, coprésident du PS, et Sophie Michaud Gigon (Verts/VD). KEYSTONE/Peter Klaunzer

La réforme de l’impôt anticipé, soumise au peuple le 25 septembre, profiterait avant tout aux multinationales et aux grands investisseurs. Ces derniers obtiendraient de nouveaux passe-droits au détriment de la population, ont dénoncé jeudi la gauche et les syndicats.

La réforme fait partie d’une chaîne de projets visant à offrir des milliards aux plus riches, a dénoncé Samuel Bendahan (PS/VD) devant les médias. Grandes banques, institutions financières, sociétés immobilières ou entreprises pharmaceutiques sont actuellement les principaux émetteurs d’obligations.

Et l’économiste de préciser que l’emprunt obligataire moyen des titres est de 328 millions de francs. «Ce n’est pas exactement l’emprunt de départ pour une PME.» Ces dernières contractent plutôt des emprunts bancaires ou émettent des actions. Les modestes épargnants continueront également à payer l’impôt anticipé sur leurs économies, a complété Prisca Birrer-Heimo (PS/LU).

Ce sont donc les grands groupes, ainsi que les fraudeurs, qui bénéficieront en premier lieu de la suppression de l’impôt anticipé sur les intérêts des obligations. L’impôt a un rôle de garantie, a expliqué la Lucernoise. Les honnêtes investisseurs, qui remplissent correctement leur déclaration, se le voient rembourser. Les fraudeurs perdent leurs billes.

L’impôt anticipé a un rôle de garantie, a expliqué Prisca Birrer-Heimo, ici à Berne en février 2022. KEYSTONE/Peter Schneider

«Avec ce système incitatif simple et éprouvé, l’honnêteté fiscale est renforcée», a-t-elle souligné. Supprimer l’impôt anticipé, c’est donner «carte blanche» aux fraudeurs.

Ce «cadeau» aux multinationales engendrera une perte unique d’un milliard de francs et une perte annuelle pouvant aller jusqu’à 800 millions si les taux d’intérêt remontent à 3%, ont encore pointé plusieurs orateurs. Le Conseil fédéral table lui plutôt sur une perte jusqu’à 275 millions, basée sur un taux faible.

«La population est matraquée en continu, alors qu’on fait des cadeaux à ceux qui n’en ont pas besoin.» Pierre-Yves Maillard, conseiller national (PS/VD)

«En faisant travailler les femmes une année supplémentaire, on économise le même montant, soit 800 millions de francs», a relevé Pierre-Yves Maillard (PS/VD), tirant un parallèle avec la réforme de l’AVS également en votation le 25 septembre. La réforme implique donc relever l’âge de la retraite des travailleuses pour redistribuer des cadeaux fiscaux aux détenteurs étrangers d’obligation.

«C’est une injustice crasse», s’est insurgé le président de l’Union syndicale suisse (USS). Le projet n’est pas adapté à la société actuelle, qui vient d’ailleurs de refuser la suppression du droit de timbre d’émission.

La réforme de l’impôt anticipé est «une injustice crasse», s’est insurgé Pierre-Yves Maillard. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Si la réforme de l’AVS – qui semble avoir les faveurs du peuple selon les derniers sondages – est acceptée, salariés et retraités devront payer 1,4 milliard supplémentaire de TVA. En prenant aussi en compte l’inflation et la hausse des primes maladie à venir, ce sont plusieurs milliards que la classe moyenne devra débourser, a-t-il comptabilisé.

«La population est matraquée en continu, alors qu’on fait des cadeaux à ceux qui n’en ont pas besoin», a encore critiqué le Vaudois. Au final, il n’y a qu’un seul gagnant: la finance. L’économie réelle de production continue elle de souffrir, notamment en raison du franc historiquement fort.

Les pertes fiscales empêcheront également la Confédération d’investir dans la transition énergétique urgente, a ajouté Sophie Michaud Gigon (Verts/VD).

Muscler l’économie

La réforme entraînera certes des pertes, mais elle a également des avantages, contrent le gouvernement et les partis du centre et de la droite. Les obligations suisses seront plus attractives, et les entreprises y auront plus souvent recours. Des emplois seront créés. L’économie croîtra, et les recettes fiscales augmenteront.

Et les partisans de souligner que les collectivités publiques profiteront également de la réforme. Elles émettent aussi des obligations et verront leurs charges d’intérêt baisser, dégageant ainsi de l’argent pour des fins plus utiles comme l’éducation, les infrastructures, le social ou la sécurité.

