Densification à Grandson – La gauche échoue à imposer ses vues sur un nouveau quartier Socialistes et Verts ont voulu apporter des retouches à un gros projet urbanistique. Le PLR, majoritaire, s’est arc-bouté pour défendre «sa» Municipalité. Frédéric Ravussin

La zone «Bas du Grandsonnet» est aujourd’hui essentiellement vouée à l’industrie. GOOGLE STREET VIEW – DR

Le développement urbanistique de Grandson préoccupe les élus, qui se sont livrés à une passe d’armes gauche-droite pure et dure à ce sujet, en fin de semaine dernière. Objet de leurs divergences de vues? Le plan d’affectation «Bas du Grandsonnet», une zone aujourd’hui essentiellement industrielle, aux abords du centre du bourg et à proximité des interfaces de transports publics, que la Commune souhaite réaménager afin d’y loger 300 nouveaux habitants.

Pour la gauche, minoritaire tant au sein de l’Exécutif que de l’organe délibérant, le projet présente plusieurs lacunes qu’il s’agissait de combler, en partie en tout cas. Pas opposés sur le fond de la question, ses représentants visaient des améliorations touchant au respect de l’environnement (imposer des essences indigènes pour les haies, restreindre le nombre de places de stationnement), à l’efficacité énergétique (réalisation d’une centrale de chauffe commune alimentée par des énergies renouvelables) et au domaine social (inciter les promoteurs à créer des logements d’utilité publique), notamment.

Fronts tendus

C’est donc en déposant sept propositions de modification au règlement du plan d’affectation qu’elle a engagé un long débat partisan. Un procédé plutôt mal vu par les élus de droite, reprochant notamment aux socialistes et écologistes membres de la commission d’Urbanisme de ne pas avoir proposé un rapport de minorité exposant leur position en amont de la séance de Conseil.

Les fronts se sont d’autant plus tendus quand le municipal en charge du dossier, le PLR Olivier Reymond, a affirmé que «toute modification apportée au règlement» signifierait une nouvelle consultation auprès des services du Canton. Et partant, «un retard d’un an» dans l’avancée du projet.

«Au sein de notre groupe, chacun a voté en son âme et conscience.» Hervé Cornaz, chef de groupe du PLR au Conseil communal de Grandson

Preuve de cette relative tension, plusieurs «ah» de satisfaction et un ou deux applaudissements venus des rangs de la droite ont accompagné le retrait d’un des amendements après l’explication donnée par le municipal, alors que quelques rires ont résonné dans la salle quand le président du PLR a affirmé que chacun des élus avait «voté en son âme et conscience». Un vote qui a reflété parfaitement la répartition des forces au sein du conseil. La courte majorité PLR et indépendants repoussant les demandes d’amendement et validant le plan d’affectation tel que proposé par la Municipalité.

