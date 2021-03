Élections communales vaudoises – La gauche en mesure de confirmer ses excellents scores au 2e tour À l’instar de Lausanne, la gauche était ressortie gagnante dans la plupart des villes vaudoises le 7 mars dernier. Des résultats qu’elle pourrait confirmer ce dimanche lors du deuxième tour des élections communales.

Pour la Municipalité de Lausanne, la gauche plurielle se remet au diapason avec six candidats sur une même liste contre deux candidats PLR. Keystone/Laurent Gillieron

Le deuxième tour des élections communales vaudoises a lieu ce dimanche. Pour la Municipalité de Lausanne, neuf personnes briguent les sept sièges: la gauche plurielle se remet au diapason avec six candidats sur une même liste contre deux candidats PLR. Ailleurs dans le canton, la gauche pourrait bien confirmer ses excellents résultats du premier tour dans les villes.

Dans la capitale vaudoise, les Verts avaient tenté de faire cavalier seul au premier tour, sans le PS et le POP, en présentant trois candidats. Le pari a échoué: ils ont terminé clairement derrière le quatuor de tête emmené par trois socialistes – le syndic Grégoire Junod, la municipale Florence Germond et la nouvelle venue Émilie Moeschler – suivis de David Payot (POP).

Pour mettre le plus de chance possible de son côté afin de garder sa large majorité à l’exécutif (6+1), la gauche lausannoise s’est rabibochée pour le second tour, rééditant sa «formule magique» rose-verte-rouge: trois PS, deux écologistes et un popiste font liste commune. Chez les Verts, la sortante Natacha Litzistorf sera accompagnée du conseiller communal Xavier Company.

À droite, le PLR se relance avec ses deux candidats pour décrocher un deuxième siège et rééquilibrer les forces avec un 5+2 à la tête de la Ville: le sortant Pierre-Antoine Hildbrand et la députée Florence Bettschart-Narbel. Contrairement au 1er tour dispersé du centre-droit, ils sont cette fois soutenus par l’UDC et Le Centre.

Un neuvième et dernier candidat pour la Municipalité lausannoise, Bruno Dupont d’Action nationale et chrétienne, se présente dimanche. Il avait obtenu 1,02% des voix au premier tour.

Suspense à Yverdon

À l’instar de Lausanne, la gauche était ressortie gagnante dans la plupart des villes vaudoises le 7 mars dernier. Ensemble, socialistes et Verts ont notamment repris la majorité à la Municipalité de Nyon et semblent bien partis pour le faire à Yverdon-les-Bains.

Dans la cité thermale, deux socialistes et une Verte ont été élus au 1er tour, suivi par deux autres PS et Vert. Les quatre représentants de la droite auront fort à faire pour maintenir une majorité qu’ils détiennent depuis 2014. Le syndic PLR Jean-Daniel Carrard ne pointait par exemple qu’en 7e position à l’issue du 1er tour.

À Nyon, la gauche a frappé encore plus fort en faisant élire ses cinq candidats dès le 1er tour, reprenant la majorité perdue en 2016. À Morges, la gauche est bien positionnée pour conserver sa nette majorité (5 sièges sur 7) puisqu’elle a placé ses cinq candidats aux avant-postes dans le ballottage général.

À Vevey, où les cartes étaient les plus rebattues, aucun candidat n’a été élu dès le 1er tour. Les candidats de Décroissance-Alternatives (DA) et du PLR ont trusté les premières places le 7 mars, mais les jeux restent très ouverts.

ATS