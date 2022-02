Cantonales 2022 – Les enjeux régionaux 1/10 – La gauche en sursis dans le district de Morges Le consensus a peu de chances d’être ébranlé, même si les Verts et le PS sont menacés après la défaite des Communales. Gare aux ambitieux Vert’libéraux. Cédric Jotterand

Les Vert’libéraux (à droite l’ancienne municipale de Saint-Prex Carine Tinguely) parviendront-ils à progresser au détriment des partis plus anciens comme les socialistes de la présidente morgienne Céline Elsig (à g.)? 24heures/Odile Meylan

Semblable depuis dix ans, avec un bloc de droite à huit, une gauche à six et le centre à deux, la députation morgienne peut-elle voler en éclats le 20 mars prochain? La réponse est en principe négative, tant l’équilibre semble refléter ce district avec ses grosses communes urbaines qui bordent le lac, mais une masse de votants dans certains villages «du haut» qui ne dédaignent pas – et de loin – glisser le bulletin de l’UDC dans leur enveloppe.