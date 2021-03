Majorité bientôt renversée? – La gauche en tête dans le fief bourgeois de La Tour-de-Peilz Le ticket PS-Les Verts a payé: la gauche place 3 de ses 4 candidats sur le podium. Le syndic Alain Grangier n’arrive qu’à la 4e place avec 43,3% des voix. Stéphanie Arboit

Qui de la gauche ou de la droite remportera la majorité à la Municipalité? Réponse le 28 mars. Chantal Dervey

«C’est incroyable!» Ce dimanche, Élise Kaiser, ingénieure en environnement de 31 ans, ne cachait pas sa joie. Et pour cause: il ne s’en est fallu que d’une trentaine de voix que la candidate écologiste ne soit élue dès le premier tour à l’Exécutif de ce fief bourgeois qu’est La Tour-de-Peilz.

Avec plus de 1800 suffrages également et à une soixantaine de voix du Graal, l’ancienne présidente du Conseil communal Sandra Glardon (PS) rate également de peu l’accession à la Municipalité. «Trois de nos quatre candidats sont devant le syndic et les sortants. Il s’agit d’un message fort qui montre que les citoyens veulent du changement», analyse Élise Kaiser. Leur colistier Vincent Bonvin arrive en effet à la 3e place (44,35% des suffrages).

Il y a cinq ans, le PLR avait placé trois élus (sur cinq) dès le 1er tour, Alain Grangier en tête, qui avait ainsi ravi le fauteuil de syndic. Mieux placé de la droite cette année, il n’arrive qu’à la 4e place (43,3% des voix), suivi des sortants Olivier Wälchli (41,7%) et Jean-Pierre Schwab (40,7%). Le nouveau candidat du PLR, Roger Urech, n’arrive qu’à la 8e place, derrière le dernier candidat de la gauche, Dominique Vaucoret (40,3%).

Derrière eux, à la 9e place avec 12,1% des suffrages, la novice en politique Viviane Huber Menétrey fait mieux que le secrétaire général de l’UDC Vaud Nicolas Fardel (9,6% des voix).

La droite récupérera ces voix UDC et peut-être celles de La Tour-de-Peilz Libre. La gauche n’a-t-elle pas peur d’un renversement au 2e tour? «Nous allons poursuivre sur notre lancée. Nous pouvons y arriver», affirme Élise Kaiser.