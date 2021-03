Deuxième tour à Ollon – La gauche et la droite partent en rangs resserrés Le PLR et l’UDC joignent leurs forces. Les Verts et le PS feront aussi liste commune. Une certitude: la droite restera majoritaire. David Genillard

Ollon, administration communale, le 3 mars 2021. 24 HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Si le premier tour de l’élection ressemblait fort à celui de 2016 - cinq PLR qui caracolent en tête, le PS et les Verts dans leur roue et l’UDC en embuscade -, la donne sera bien différente au 2e tour. Alors que les quatre formations étaient reparties seules en course il y a cinq ans, la gauche et la droite resserrent les rangs. Une certitude: la Municipalité boyarde penchera à droite. Reste à savoir dans quelle proportion.

Un fauteuil municipal déjà acquis avec l’élection du syndic sortant Patrick Turrian, le PLR lance ses quatre autres candidats. Il s’agit des sortants Sally-Ann Jufer et Nicolas Croci-Torti, et de Caroline Ganz-de Meyer et Gilbert Freymond. Huitième dimanche, le municipal UDC Philippe Pastor figurera sur la même liste. «En analysant le résultat du premier tour, on constate que nos électeurs donnent beaucoup de voix à l’UDC, mais que nous en recevons peu de ce parti, commente Nicolas Croci-Torti. Le PLR a obtenu 643 bulletins, l’UDC 278. C'est plus que le PS avec 237 bulletins. En fédérant nos électorats, nous avons de bonnes chances de placer tous nos candidats.» Le cas échéant, le PLR reprendrait le siège perdu en 2016 et l’UDC maintiendrait le sien. La syndicature devrait selon toute logique rester au PLR.