Initiative populaire – La gauche fait de la finance durable son prochain combat Trois vice-présidents du PS proposent d’en finir avec les investissements nocifs pour le climat. Mais les Verts sont aussi dans les starting-blocks. Florent Quiquerez

Avec ses deux collègues de la vice-présidence, le Vaudois Samuel Bendahan lance un projet d’initiative populaire. LAURENT CROTTET

Quel que soit le résultat des votations de ce dimanche, la pression restera maximale sur la place financière suisse. Une nouvelle initiative populaire est en discussion au sein du Parti socialiste. Son but est de réduire progressivement - jusqu’à les interdire - les investissements nuisibles pour le climat et l’environnement. Elle sera soumise prochainement à la présidence du parti. Une formalité.

Il faut dire qu’à l’origine de cette idée, on trouve trois conseillers nationaux qui viennent d’être élus à la vice-présidence du PS: Jacqueline Badran (ZH), Jon Pult (GR) et Samuel Bendahan (VD). «On sent un renforcement des thématiques liées à l’éthique, explique ce dernier. Il faut profiter de ce trend pour agir.» Et de rappeler que si la Suisse est un petit pays, sa place financière est énorme: «Une politique qui assure une place financière propre, orientée vers le bien commun et par conséquent durable est nécessaire.»