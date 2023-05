Pouvoir d’achat – La gauche lance deux textes pour un salaire minimum vaudois Jusqu’ici, la population n’a jamais été favorable à cette mesure. Les initiants pensent cette fois avoir davantage d’arguments pour convaincre. Simone Honegger

La population vaudoise a déjà par deux fois rejeté l’idée d’un salaire minimum: au niveau cantonal en 2011 et fédéral en 2014. Cette fois, les initiants sont pourtant certains que le contexte du moment (augmentation du coût de la vie, précédents dans les autres cantons et pénurie de main-d’œuvre) est le bon pour gagner cette votation.

La récolte de signatures pour un salaire minimum cantonal commence dès à présent. Particularité de cette cueillette: il s’agit d’obtenir les paraphes de deux textes, soit 24’000 signatures en tout. Un défi de taille qui occupera le comité unitaire jusqu’au 12 septembre. Il s’agit d’une vingtaine d’organisations (syndicats, partis de gauche, associations et divers mouvements) avec un mot d’ordre: «Vivre dignement de son travail.»

«Nous avons différents cas pratiques. Nos adversaires ne pourront plus dire que le salaire minimum crée du chômage ou des faillites.» Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse (USS)

Mouvement national

Ce vendredi, six différents orateurs ont pris la parole à Lausanne pour présenter les enjeux. Les deux textes s’appliquent en miroir, à savoir que l’un ne peut entrer en force sans l’autre. «C’est une précaution vaudoise», a précisé Arnaud Bouverat, coprésident de cette coalition et secrétaire régional d’Unia. La première initiative demande d’ancrer le principe dans la Constitution. La seconde propose une nouvelle loi instituant un salaire minimum cantonal de 23 francs brut indexé sur le coût de la vie dès le 1er janvier de cette année et détaille son application. Un mécanisme de contrôle est prévu, reposant notamment sur l’État et les partenaires sociaux.

Le projet vaudois se base sur les modèles déjà en cours dans plusieurs cantons (Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville). D’autres sont en préparation. Le salaire minimum s’inscrit dans un «mouvement en marche» comme l’a souligné le président de l’Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard. «Nous avons différents cas pratiques. Nos adversaires ne pourront plus dire que le salaire minimum crée du chômage ou des faillites.»

Jurisprudence claire

Selon les chiffres présentés, un peu moins de 10% des salariés vaudois sont des bas salaires (moins de 4326 francs) et un peu moins de 8% sont à considérer comme working poor. Les femmes sont surreprésentées dans ces deux catégories. Quant aux secteurs concernés, il s’agit le plus souvent de l’industrie alimentaire et manufacturière, de nettoyage et conciergerie, service à la personne, du commerce et de l’hôtellerie-restauration.

Autre argument présenté avec insistance par la coalition: la décision du Tribunal fédéral de 2017. Sur un recours de différents acteurs économiques dans le canton de Neuchâtel, la justice a considéré que le salaire minimum constituait une mesure de politique sociale et n’était en rien une violation au principe constitutionnel de la liberté économique.

Effets pervers?

«Le salaire minimum est l’avenir de notre canton. C’est la garantie de la liberté», a lancé de son côté le conseiller national socialiste Samuel Bendahan en visioconférence depuis Berne. Citant plusieurs études, l’économiste de formation a insisté sur le fait qu’«aucune d’elles n’a montré des effets négatifs sur l’économie, au contraire».

À Genève pourtant, le salaire minimum aurait eu des effets pervers sur une centaine de stages de réinsertion sociale. N’y a-t-il pas le même risque en terre vaudoise? «La CGAS (syndicats genevois) contredit ces chiffres, relève la coprésidente du comité Gabriella Lima (SolidaritéS). Le salaire minimum à Genève a surtout bénéficié à plus de 30’000 personnes.»

«La loi prévoit des exceptions et des dérogations, rassure pour sa part Arnaud Bouverat. Nous visons les faux stages, comme dans l’événementiel par exemple. Sont exclus le stage de réinsertion professionnel ou social, les stages qui se font en amont d’une formation. À la fin, le Conseil d’État pourra encore affiner les exceptions, mais dans le cadre posé par notre texte.»

«Le salaire constitue l’essence des négociations» Afficher plus Le directeur du Centre patronal vaudois, Christophe Reymond, reste opposé à un salaire minimum cantonal. «Engager des discussions paritaires reste un effort important et la question salariale constitue l’essence-même de ces négociations, livre-t-il. Si elle n’y figure plus, l’intérêt de la part des chefs d’entreprise et des associations signataires des conventions à mener ce dialogue social faiblira considérablement.» Il estime qu’aujourd’hui, des organisations syndicales signent des conventions collectives de travail (CCT) avec un salaire minimum inférieur à 23 fr., tenant compte des difficultés de certains secteurs. «C’est une réalité, même si vous ne trouverez pas beaucoup de syndicalistes à l’admettre ouvertement. Nous insistons année après année sur l’attention particulière qu’il faut vouer aux plus bas salaires. C’est encore plus vrai avec une inflation qui a désormais repris. Je note d’ailleurs que dans les négociations paritaires menées fin 2022, c’est bien avec cette volonté à l’esprit que se sont déroulées les discussions, avec des résultats concrets satisfaisants.»

