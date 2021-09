Reprise politique à Yverdon – La gauche majoritaire refuse la vente d’un terrain stratégique Le Conseil a renvoyé en Municipalité le projet de vente à 11,5 millions de la dernière réserve en zone industrielle propriété de la ville. Le dossier avait été ficelé par l’ancienne majorité. Frédéric Ravussin

Jeudi soir à l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains, la gauche a refusé le projet de vente préparé par l’ancienne Municipalité de droite. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La Gauche a pris la main au Conseil communal d’Yverdon. Les élus socialistes et Verts, épaulés par certains UDC, ont ainsi nettement refusé jeudi soir l’entrée en matière sur le premier projet d’importance de la législature. Un dossier urbanistique préparé par l’ancienne Municipalité de droite. Le nouvel Exécutif – qui a lui aussi basculé à gauche – a pourtant défendu, cosyndics en tête, une continuité qu’il affirme vouloir privilégier dans les dossiers élaborés par ses prédécesseurs. «On ne peut pas défaire ce qui a été fait, sinon on n’avance pas», a plaidé la cosyndique Carmen Tanner. Mais son message n’a pas été entendu.

Le projet en question aborde les questions fondamentales de l’aménagement du territoire, de la politique foncière et de l’équilibre budgétaire. Il s’agit de la vente de deux parcelles d’une surface totale de 20’000 m2 au nord de la ville. Des terrains convoités pour un montant de 11,5 millions de francs par la société Flexos SA, déjà propriétaire des deux autres parcelles qui composent ce plan d’affectation Verdan.

Denrée rare

Les élus semblent unanimes à dire que cette zone est d’autant plus stratégique qu’elle représente la dernière réserve en zone industrielle propriété de la ville, légalisée et libre de constructions. Une denrée rare qui permettrait de répondre à la forte demande d’entreprises locales et régionales en manque d’espaces.

Mais la vente est-elle la meilleure affaire pour la Commune, qui n’a pas les moyens d’investir elle-même pour les valoriser? Pour une immense majorité de la droite et la Municipalité, la réponse est oui. Selon l’Exécutif, cette vente serait même «nécessaire à l’équilibre financier de la Ville». «C’est 4,5 millions qui entreraient dans la bourse communale en 2022, qui a besoin de liquidités après un exercice 2020 morose dont on commence à sentir les effets», rappelle le PLR Maximilien Bernhard. «Imaginer qu’on pourrait se priver d’une manne de 11,5 millions, ça laisse songeur… Votons par pragmatisme plus que par dogmatisme», a lancé le Vert’libéral Gildo Dall’Aglio.

«La solution du droit de superficie paraît beaucoup plus intéressante financièrement.» Julien Wicki, chef de groupe socialiste

Car à gauche – surtout dans le camp à la rose – on n’est pas très enclin depuis des années à vendre les bijoux de famille. Et, au vu de l’importance du site et de l’enjeu financier, on aimerait que l’Exécutif revoie sa copie. «Nous souhaitons une analyse plus approfondie, qui explore notamment la piste du droit de superficie, solution qui paraît beaucoup plus intéressante financièrement, tout en permettant de conserver la maîtrise foncière», a relevé le socialiste Julien Wicki, en demandant une non-entrée en matière.

Les Verts n’en pensent pas moins. «Pour pouvoir se prononcer sur la meilleure variante, on ne peut pas passer à côté de la mise en concurrence des promoteurs, qui n’a pas eu lieu», souffle Younes Seghrouchni.

À la demande du PLR, la non-entrée en matière sera votée à bulletins secrets. La décision (53 oui contre 38 non) condamne sans doute de fait le projet en l’état: l’acte de vente signé l’hiver dernier stipulant que l’opération devait être finalisée au plus tard le 31 décembre 2021.

