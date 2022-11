Conseil communal de Payerne – La gauche peine à assumer son succès électoral En moins de dix-huit mois, le Parti socialiste et indépendant (PSIP) a déjà perdu près du tiers de ses élus assermentés suite aux élections communales. Sébastien Galliker

Sorti gagnant des élections communales de février 2021, le Parti socialiste et indépendant de Payerne (PSIP) aurait-il de la peine à assumer son succès électoral? C’est le constat que forment les partis du centre droit de l’échiquier. Sur les 70 élus, seuls quatre avaient abandonné leur fonction après les premiers dix-huit mois de la législature 2016-2021, tous partis confondus. Cinq ans plus tard, onze conseillers communaux ont déjà rendu leur tablier, dont huit des rangs de la gauche. Et il reste une séance en décembre.