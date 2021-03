Élections communales – La gauche perd son unique siège à l’Exécutif de Gland Le municipal PS sortant Michael Rohrer n’est pas réélu. Les Gens de Gland placent leurs cinq candidats et le PLR maintient ses deux municipales. Yves Merz

Michael Rohrer, municipal sortant, seul représentant de la plate-forme PS-Les Verts au sein du collège municipal actuel, n’a pas été réélu. La gauche n’est plus représentée à la Municipalité de Gland. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Surprise à Gland. La gauche a perdu son unique siège à l’Exécutif, ceci alors que la plate-forme PS-Les Verts est devenue la deuxième force la plus importante au Conseil communal. L’enjeu du 2e tour était clair: comme les Gens de Gland (GdG) ont occupé les cinq premières places au premier tour, avec une élue, Isabelle Monney, le match opposait le PLR et l’alliance rose-verte pour les deux fauteuils restants.

«Le GdG, qui a visé et gagné un siège de plus, joue avec les règles du jeu mais pas avec les règles du fair-play. Résultat, il y a désormais un déséquilibre dans la représentation des forces en présence.» Michael Rohrer, municipal PS sortant, non réélu

Le municipal PS, Michael Rohrer, arrivé 7e au premier tour, a été devancé de peu par la candidate PLR Jeannette Weber (833 contre 877 voix), 8e du premier tour. Le PLR s’est visiblement mobilisé pour faire élire ses deux candidates. Christine Girod finit même en tête de ce deuxième tour avec 1279 voix.

«On voit qu’il y a eu un sursaut pour soutenir Christine Girod, qui a tiré la liste PLR, et Jeannette Weber avec elle, commente Michael Rohrer. C’est une grosse déception de ne plus avoir d’élu de gauche à l’Exécutif. Le GdG, qui a visé et gagné un siège de plus, joue avec les règles du jeu mais pas avec les règles du fair-play. Résultat, il y a désormais un déséquilibre dans la représentation des forces en présence.»

Le groupe des Gens de Gland sort grand vainqueur de ces élections à la Municipalité de Gland. De gauche à droite: Thierry Genoud, Isabelle Monney, Gilles Davoine, Christelle Giraud et Gérald Cretegny. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Le syndic GdG Gérald Cretegny, qui peut déjà annoncer sa candidature à sa réélection au poste de chef de l’Exécutif, trouve effectivement «dommage» que le PS ne fasse plus partie du collège municipal, mais il refuse de tenir son groupe pour responsable de cette situation et se veut rassurant: «Le GdG représente une large partie de la population. Le résultat de ces élections le prouve. Par rapport au Conseil communal, nous allons nous efforcer de tenir compte de chaque groupe non représenté à la Municipalité.»

Les quatre candidats du groupe GdG élus au second tour sont, dans l’ordre, Christelle Giraud (1173 voix), Gilles Davoine (1107), le syndic sortant Gérald Cretegny (1105) et Thierry Genoud (990). Les deux autres candidats de la plate-forme rose-verte, Véronique Villaine et Rupert Schilböck, ainsi que le candidat UDC Maurizio Di Felice, ont terminé en queue de peloton.