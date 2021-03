Abo Laurent Wehrli ne se représentera pas à Montreux «Je laisse toutes les portes ouvertes, c’est un pari sur l’avenir»

Le syndic et conseiller national PLR quittera la Municipalité où il siège depuis vingt et un ans le 30 juin prochain. Il n’exclut pas de se lancer dans la course au Conseil d’État.