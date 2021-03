Elections communales – La gauche reçue cinq sur cinq à Montreux Les Montreusiens accordent une large majorité à l’alliance rose-verte, qui remporte cinq sièges sur les sept places disponibles. Xavier Crépon

Florian Chiaradia (Les Verts) et Sandra Genier (PLR): les deux nouveaux visages de la Municipalité montreusienne. DR

Avant le premier tour, qui aurait parié sur un virage si serré à gauche à Montreux? L’alliance rose-verte, forte ici d’une vingtaine d’années d’expérience, a réussi son pari: elle a placé pour la première fois cinq candidats à la Municipalité, sur les sept places remises en jeu. Encore plus fort, elle monopolise les premières places, tout comme au premier tour.

L’ordre du premier tour est en effet respecté: les sortants Irina Gote (PS, 51,8%) et Caleb Walther (Les Verts, 50,8%) complètent le podium sur la plus haute marche duquel se trouvait déjà le socialiste Olivier Gfeller, élu le 7 mars. Ses deux dauphins sont suivis de près par leurs colistiers Jacqueline Pellet (PS, 50,1%) et Florian Chiaradia (Les Verts, 48,1%).