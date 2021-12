Candidate du PS en perdition – La gauche reste sourde aux SOS d’Anne Hidalgo Le Vert Yannick Jadot et l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon rejettent l’idée d’une primaire à gauche lancée par la candidate socialiste, à la peine dans les sondages. Récit d’un naufrage. Alain Rebetez - Paris

Anne Hidalgo dimanche dernier lors d’un meeting à Perpignan. AFP

On a beau critiquer les sondages, ce sont bel et bien eux qui scandent le rythme de la campagne présidentielle. Or, pour la candidate socialiste Anne Hidalgo, mois après mois, ils n’ont cessé de pointer une déprimante trajectoire. Fin août, avec 9% des intentions de vote, la maire de Paris faisait encore jeu presque égal, à gauche, avec l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon et l’écologiste Yannick Jadot. Puis en septembre ce fut 7%, en octobre 5%, en novembre 4%, et désormais 3% dans les moins bonnes enquêtes… La petite musique «Jusqu’où tiendra-t-elle avant de se retirer?» commençait à monter, quand elle a décidé de frapper un coup.