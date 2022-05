Grand-Pont de Lausanne – La gauche veut bannir les voitures dès maintenant Quatre formations demandent que l’axe Chauderon-Saint-François reste fermé aux automobilistes après le chantier du pont. Romaric Haddou

Le Grand-Pont de Lausanne sans voiture? Une expérience concluante pour le PS, les Verts, Ensemble à Gauche et les Vert’libéraux. PATRICK MARTIN

L’idée n’est pas nouvelle. L’arrivée du tram Lausanne-Renens et des bus à haut niveau de service doit entraîner la fermeture du Grand-Pont de Lausanne au trafic individuel motorisé. Une musique d’avenir que le Parti socialiste, les Verts, Ensemble à Gauche et les Vert’libéraux entendent finalement jouer au présent. Réunies en conférence de presse vendredi, ces formations demandent que l’axe allant de la place Chauderon à Saint-François, actuellement fermé à cause des travaux du Grand-Pont, rouvre sans voitures fin 2022. Selon elles, le chantier en cours aurait démontré qu’il est possible de survivre, voire de mieux vivre, en limitant la circulation sur cet itinéraire.