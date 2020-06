Aide aux indépendants et chômeurs – La gauche veut une session extraordinaire avant les vacances L’absence de solutions pour les petits patrons et les chômeurs frappés par la crise est l’un des ratés de la session d’été. Des partis veulent rattraper le coup. Lise Bailat

Le chef du groupe socialiste aux Chambres fédérales, Roger Nordmann (VD) et sa collègue cheffe du groupe parlementaire des Verts, Aline Trede (BE) demandent l’organisation d’une session extraordinaire encore avant la pause politique estivale. Keystone/Anthony Anex

Une grande partie de nos PME sont menacées de disparition. Les mots utilisés par le secteur suisse du voyage cette semaine disent l’ampleur des dégâts. Depuis la fin mai, les patrons d’entreprises et leur conjoint n’ont plus droit au chômage partiel (RHT). Les indépendants ne peuvent plus non plus prétendre à des allocations perte de gain (APG).