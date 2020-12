Rétribution de la vie politique – La gauche yverdonnoise veut que le syndic-député reverse ses billes Les jetons du syndic PLR Jean-Daniel Carrard sont au menu du prochain Conseil. Syndic à temps plein, député et depuis peu membre de la laborieuse Commission des finances cantonale, il est payé à double, estime un élu PS. Erwan Le Bec

Règlement de comptes entre députés yverdonnois? Les jetons du syndic, qui siège depuis peu à la Commission des finances du Grand Conseil, sont au menu du prochain Conseil communal. (24 HEURES/Jean-Paul Guinnard) VQH

«De l’acharnement, je peine à comprendre», réagit le syndic d’Yverdon Jean-Daniel Carrard. L’édile, employé à 100% comme chef de l’Exécutif de la deuxième ville du canton, député depuis 2017 (en théorie un 20% en plus), siège depuis peu à la Commission des finances du Parlement vaudois: une ou deux séances par mois, largement plus lors de certaines périodes comme lorsque le budget se pointe ou quand la péréquation avec les communes vaudoises est à revoir. «Un poste clé pour entrer dans le mécanisme des finances vaudoises, note-t-il. Pour une ville comme Yverdon, qui pourrait y perdre beaucoup, c’est un enjeu important.»

Sauf que cet hyperengagement de Jean-Daniel Carrard lui rapporte des sous de la part du Grand Conseil. Et c’est ça qui fait réagir le PS d’Yverdon. «C’est un bosseur acharné, il en fait des heures, et ce n’est pas la question. C’est une affaire de principe, qui s’appliquerait aussi à ses successeurs», avance le conseiller communal (et aussi député) Stéphane Balet.

Flou dans le texte?

Pour lui, il y a une faille dans le règlement yverdonnois, qui précise que seuls les municipaux (ils sont à temps partiel) peuvent garder leurs billes quand ils siègent dans des administrations externes. C’est le cas du socialiste Pierre Dessemontet, municipal, député, et également membre de la Commission des finances du Grand Conseil. Mais pour le chef de l’Exécutif yverdonnois, rien n’est précisé dans ledit texte.

«Si sa rétribution n’est pas suffisante, alors qu’on l’augmente. Mais le syndic ne peut pas être payé à double», résume Stéphane Balet. Il était déjà intervenu à ce sujet en 2019. Il demande maintenant à ce que 75% des billes cantonales de l’édile aillent dans la caisse communale.

«Le débat a déjà eu lieu, soupire Jean-Daniel Carrard. L’interprétation que nous faisons du règlement nous paraît juste: les syndics yverdonnois ont toujours été encouragés à représenter la ville, et la région, au Grand Conseil. C’est un investissement supplémentaire qui affecte mes soirées, mon samedi et mon dimanche. S’y ajoutent parfois les séances de l’Union des communes vaudoises à 7 heures du matin.» Il enchaîne: «Beaucoup de personnes s’engagent au-delà d’un temps plein et cela ne fait tiquer personne. Personne à la Municipalité ne timbre, l’important, c’est que le mandat soit fait. Mais qu’il soit reconnu.»