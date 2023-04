Santé mentale – La «génération sandwich», tiraillée entre ses enfants et ses parents Les adultes devant s’occuper à la fois de leurs enfants et de leurs parents vieillissants sont confronté-e-s à de grands bouleversements. Témoignages et conseils de pros. Ellen De Meester

«Je n’arrivais pas à me concentrer au boulot, ni à être présente à la maison… J’étais tellement préoccupée pour la santé de mon père que j’étais à la fois partout et nulle part!» - Stéphanie*, 40 ans. GETTY IMAGES

On nous parle de la «Lune de miel» avec des pupilles dilatées. On nous parle du «Mois d’or» avec une certaine nostalgie. On nous parle de plus en plus (et heureusement!) du post-partum, de la retraite et de la ménopause. Mais qui donc nous prépare à la phase de vie qui s’apparente à… un sandwich? Des années bouleversantes lors desquelles toute une génération d’adultes doit s’occuper à la fois de leurs enfants encore jeunes et de leurs parents qui prennent de l’âge. Également surnommée «génération citron», cette période donne ainsi le sentiment d’être pressé-e comme un agrume, d’être «pris-e en sandwich» entre ces êtres chers qui ont besoin de nous, d’être assaillie sur tous les fronts, de courir dans tous les sens en quête d’un fugace instant de sérénité.