Il y a une semaine, l’écrivain algérien Kamel Daoud passait en entretien dans la matinale de France Inter. Si vous avez le temps, allez écouter, c’est un moment d’intelligence, de lucidité, de courage aussi. Il en faut pour décrire comme il le fait les relations du pouvoir algérien (et plus largement de ses compatriotes) envers la France, parlant d’une attitude d’«enfants gâtés de la colonisation». Si l’Algérie veut être un pays souverain, estime-t-il dans une formule sévère, elle «ne peut pas exercer une sorte de droit de cuissage mémoriel sur la France».

«L’AME, l’aide médicale d’État. C’est un droit aux soins après trois mois de séjour en situation irrégulière.»

Mais ce n’est pas pour ça que je vous en parle. À un moment, l’entretien aborde le thème de l’immigration. Kamel Daoud dénonce l’hystérisation du débat en France, mais en même temps il évoque le mythe que le pays incarne: «Que représente la France pour les migrants clandestins ou pour le reste de l’humanité? C’est le pays où on peut s’installer et avoir accès à des aides. Ça, c’est une réalité.»

La formule est brutale. C’est l’argument que tous les opposants à l’asile ou à l’immigration, dans quelque pays que ce soit, utilisent et répètent à l’envi. Mais en France, comment dire? je trouve que l’affirmation ne manque pas d’une certaine pertinence.

En écoutant Kamel Daoud, j’ai pensé à mon homme de ménage. C’est un Malien, installé légalement en France, marié, une petite fille en âge scolaire, qui avait une formation d’ingénieur dans son pays mais gagne ici sa vie dans le nettoyage. Il vient chez moi depuis deux ans et on a pris l’habitude, quand il arrive, de prendre un café et de se raconter nos familles, nos pays…

L’été dernier, un coup dur est survenu: la mère de sa femme, au Mali, a eu un AVC qui l’a laissée à moitié paralysée. Elle vivait dans un petit village aux structures de soin défaillantes et son état ne faisait qu’empirer. À l’automne, il a décidé de la faire venir à Paris pour la soigner.

«On change les pièces»

Quand il m’en a parlé, j’étais ébahi: comment pourrait-il payer? J’ai découvert alors, au fil des semaines, l’AME, l’aide médicale d’État. C’est un droit aux soins après trois mois de séjour en situation irrégulière. Je passe les détails, il y a bien eu quelques factures de kiné à payer au début, mais toute la prise en charge hospitalière, d’abord de manière informelle puis tout à fait officiellement, les examens, les scanners, la réhabilitation ont été pris en charge par l’AME. Aux dernières nouvelles, belle-maman s’est fait refaire les dents et doit aller chez l’ophtalmo, pour les yeux. «Comme une voiture, on change toutes les pièces!» s’amusait son beau-fils l’autre jour autour du café.

Je précise qu’il a beaucoup de respect et de gratitude: «La France est très généreuse, aucun autre pays au monde ne ferait ça», répète-t-il souvent. Quant à belle-maman, elle est malheureuse. Son village lui manque, elle n’attend que de repartir. Heureusement elle va mieux, elle peut à nouveau marcher. Le retour est pour bientôt…

Alain Rebetez

