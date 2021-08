JO de Tokyo – La Genevoise Nikita Ducarroz bronzée en BMX freestyle La Suissesse a concrétisé son objectif à Tokyo et a permis Swiss Olympic de célébrer une 12e médaille. Emmanuel Favre Tokyo

Nikita Ducarroz s’envole vers le bronze. AFP

Nikita Ducarroz (24 ans) a offert une 12e médaille à la délégation de Suisse, dimanche matin, neuvième jour de compétition des Jeux olympiques de Tokyo.

La Genevoise s’est emparée du bronze lors de la finale du BMX Freestyle au Ariake Urban Sports Park.

Elle a été créditée d’une note de 83,55 sur son premier run et a chuté lors de son deuxième passage (la meilleure note était prise en considération).

Vice-championne du monde en 2021 à Montpellier, la Suissesse n’a été battue que par la Britannique Charlotte Worthington, qui a obtenu un 97,50 après un deuxième passage époustouflant. Et par la star de la discipline, l’Américaine Hannah Roberts (96,10).

Le classement final,

Swiss Olympic présente un bilan intermédiaire époustouflant de trois médailles en or, trois en argent et cinq en bronze. Six ont été glanées sur des roues. Et huit l’ont été par des femmes.

Dimanche, un collier en or ou en argent sera ajouté à liste puisque les tenniswomen Belinda Bencic et Viktorija Golubic défient les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova en finale du double.

Début du match à 8h (heure suisse).

La Saint-Galloise Belinda Bencic, médaillée d'or du tournoi de tennis en simple AFP La Nidwaldienne Nina Christen, médaillée d'or de tir à la carabine à 50 mètres. AFP 1 / 8

