États-Unis – La Géorgie ouvre la voie royale à Joe Biden La victoire de Raphael Warnock et de Jon Ossoff au second tour des élections sénatoriales de Géorgie permet aux démocrates de reprendre la majorité au Sénat. Jean-Cosme Delaloye

Joe Biden a fait campagne lundi en compagnie de Raphael Warnock (au centre) et de Jon Ossoff (à gauche), les deux démocrates qui ont remporté le second tour des élections sénatoriales de Géorgie. Keystone

La victoire historique des deux candidats démocrates lors des élections sénatoriales de Géorgie mardi permet à Joe Biden de pousser un grand soupir de soulagement. Le pasteur Raphael Warnock et son jeune colistier Jon Ossoff, qui deviennent le premier sénateur noir de Géorgie et le plus jeune sénateur démocrate depuis Joe Biden en 1973, offrent aux démocrates la majorité au Sénat et évitent au futur président une inconfortable cohabitation avec les républicains.

Le pasteur Raphael Warnock deviendra le premier sénateur noir de Géorgie après avoir battu la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler. AFP

Ce nouveau rapport de force ouvre une voie royale à Joe Biden dès que celui-ci sera investi le 20 janvier. Il facilitera la confirmation de ses ministres, la nomination de juges et l’adoption de lois votées par la Chambre des représentants, elle aussi à majorité républicaine. «Après les quatre dernières années, l’élection et la procédure de certification d’aujourd’hui au Capitole, il est temps de tourner la page», a réagi Joe Biden dans un communiqué pour féliciter Raphael Warnock et Jon Ossoff. «Les Américains veulent de l’action et de l’union.»