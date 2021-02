Une connaissance octogénaire, ayant reçu les tracts des élections communales du 7 mars prochain, m’interpelle. Elle vit seule depuis qu’elle a perdu son époux et, avec la crise du Covid-19, se sent complètement isolée. Son seul contact avec l’extérieur, c’est l’infirmière du Service d’aide et de soins à domicile, deux fois par semaine.

La situation de cette personne démontre une réalité de notre société: 1’600’000 personnes âgées de 65 ans et plus vivent en Suisse. La part des seniors s’élève à 19% de la population et elle continue d’augmenter. Gardons en tête ce qui figure en préambule de la Constitution fédérale: «Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres.» La solidarité est une valeur helvétique fondamentale.

«La pandémie rend encore plus vulnérables les personnes âgées.»

Les personnes âgées vivant seules, notamment dans les quartiers populaires, composent une population vulnérable essentielle de notre société. La vulnérabilité conduit les gens à souffrir de problèmes de santé, d’isolement et de malnutrition. La crise du Covid-19 ainsi que les mesures sanitaires et sociales qui s’imposent créent un sentiment d’insécurité chez les personnes précarisées sur le plan social et économique.

La pandémie rend encore plus vulnérables les personnes âgées. Pour la lutte contre la pandémie et pour la prévention, dans le bouleversement de notre vie quotidienne depuis une année, il est important que des personnes œuvrant dans les différents domaines et à tous les niveaux publics coopèrent de manière transversale.

Les Cantons, les Villes et les Communes sont en première ligne responsables de la gestion de la crise sanitaire et de l’aide à la population sur le plan social et économique. Les autorités communales, les associations, les groupes de citoyens bénévoles dans les quartiers peuvent jouer un rôle essentiel pour identifier les individus et familles défavorisés. Ils peuvent appliquer les bonnes pratiques d’autres cantons ou communes, faire connaître des projets novateurs, participatifs et sensibiliser les acteurs ainsi que la population aux nouvelles circonstances. Cette démarche participative permettra de renforcer les réseaux de solidarité.

Un rôle central

Toutes les mesures sociales, économiques comme sanitaires prises par les autorités fédérales et cantonales sont mises en pratique au niveau communal. Les Communes jouent ainsi un rôle central, notamment dans la gestion des structures d’accueil extrascolaire, la prise en charge et le soutien aux personnes âgées et vulnérables, l’élimination des déchets et la gestion de la voirie.

Les autorités communales doivent assurer ces prestations publiques tout en garantissant la sécurité des collaboratrices et collaborateurs et des usagers. Dans ce contexte d’incertitude liée à la durée de la crise, la gestion démocratique, participative et solidaire des politiques publiques sera le grand défi pour les futures autorités communales après le 7 mars.