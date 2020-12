Ouvertures des stations de ski – La gestion du virus coupe les Portes du Soleil en deux Pistes suisses ouvertes à Noël et remontées mécaniques françaises à l’arrêt: dans le domaine franco-suisse, ces décisions mettent les acteurs touristiques face à un paradoxe rageant. David Genillard

Aux caisses des remontées mécaniques de Châtel, on prépare la saison, tout en sachant que les pistes françaises n’ouvriront pas avant mi-janvier. Photos: Chantal Dervey

«En hiver, la frontière est gommée par la neige. Vous savez que vous êtes en Valais parce qu’on vous sert un fendant, mais quand vous skiez vous ne voyez pas la différence.» La pointe d’humour du directeur de Châtel Tourisme, Jean-François Vuarand, illustre à quel point les destins des versants français et suisses des Portes du Soleil sont liés depuis plus de cinquante ans. De l’office où il nous reçoit en ce mardi matin, on peut apercevoir le départ de la télécabine qui relie la station aux pistes de Morgins. Cet hiver, pourtant, la frontière sera de nouveau bien visible.