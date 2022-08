Incendies de forêt en France – La Gironde brûle et les touristes fuient Après une première vague de feux en juillet, de nouveaux brasiers dévastent la région, au grand désespoir des habitants et des milieux touristiques. Alain Rebetez

Une photo aérienne du village de Saint-Magne, au sud de Bordeaux, l’une des trois communes évacuées par les pompiers. 10 août 2022. KEYSTONE

C’est une année terrifiante pour la France: 250 feux de forêt déjà à ce jour et 40’000 hectares officiellement ravagés, soit plus de trois fois la moyenne des dix dernières années. Au cœur de ce désastre, la Gironde, au sud de Bordeaux, paie le tribut le plus lourd, avec un premier incendie géant, mi-juillet, qui a repris mardi après-midi.