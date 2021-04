Hockey sur glace – Martigny, le club le plus poissard du pays En deux ans, trois promotions sont passées sous le nez du club valaisan. Chronique d’un échec que personne n’avait vu venir. Emmanuel Favre

L’entraîneur Laurent Perroton a vécu un incroyable «effet domino» lors de son aventure de deux ans à Martigny. Son club s’est approché à trois fois de la promotion en Swiss League avant de tout perdre dans des situations extraordinaires. Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE

Même le plus vicelard des scénaristes de Hollywood n’y a pas songé. L’histoire récente abracadabrantesque du HC Martigny, peut-être l’équipe la plus poissarde du sport moderne, tiendrait pourtant le béotien en haleine tant elle est truffée d’intrigues qui ont freiné les aspirations de prospérité et de retour dans le giron du hockey professionnel du club de MySports League.

En moins de deux ans, les Bas-Valaisans ont en effet été refoulés à trois reprises sur le perron de la Swiss League dans des circonstances qui confinent à l’irrationnel. Encore affecté par cette trame ubuesque, Laurent Perroton (47 ans) a vécu l’effet domino dans l’intimité du vestiaire. L’entraîneur français, qui ne sera pas de retour derrière le banc octodurien, remonte le fil d’un temps coquin et détaille les émotions des moments où tout a basculé.