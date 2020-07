Série d’été Mon bateau sur le lac – «La grand-mère du lac», un musée flottant La Walkyrie, un yacht de 1882, serait le plus ancien bateau à moteur en activité de Suisse. Charles Pictet aime y déguster des fondues l’hiver avec sa femme. Sophie Simon

Ce bateau d’exception a vu passer quelques personnalités. Enrico Gastaldello

Elle a beau être centenaire, elle n’a connu que le lac Léman. La Walkyrie, née à Liverpool en 1882, «a une génération de plus que les bateaux à vapeur», commente l’ancien banquier Charles Pictet, son actuel détenteur à Collonge-Bellerive. Elle serait le plus ancien bateau à moteur en activité de Suisse, naviguant encore avec sa coque d’origine. Le yacht fut notamment la propriété de Gustave Eiffel pendant trente ans à Vevey. En 1963, elle est acquise par les frères François et Jacques Naef. «Jacques Naef me l’a donnée, avec pour mission de la restaurer complètement.» Mission accomplie, comme nous le relations dans nos éditions de 2015. Chaque semaine entre 2013 et 2015, Charles Pictet doit se rendre à Ouchy pour prendre des décisions sur la restauration de son bateau.