Tour de France – La Grande Boucle est prenante, aussi pour les conjointes Clara Baechler, qui partage la vie du Haut-Savoyard Aurélien Paret-Peintre, dévoile à quoi ressemble le quotidien d’une compagne d’un coureur professionnel, entre absences, sacrifices et inquiétudes. Chris Geiger - Bourg-en-Bresse

Clara Baechler n’était pas une habituée du Tour de France. Pour elle, ça s’est longtemps résumé à «attraper des bonbons Haribo». Romain Perez

Une Grande Boucle, c'est long. Plus de 3400 kilomètres et vingt et un jours de compétition pour cette édition 2023. À quelques heures de l'arrivée à Paris – prévue dimanche en début de soirée sur les Champs-Élysées –, les réservoirs sont sensiblement vides. Mais la délivrance arrive à grands pas pour les cyclistes. Pour les conjointes et les familles aussi. Enfin.