Tour de France – La Grande Boucle garde le masque et croise les doigts La 110e édition s’élance samedi de Bilbao. Entre autres défis, les coureurs en ont un gros: ne surtout pas attraper le Covid. Simon Meier - Bilbao

La foule du Tour de France est priée de ne pas harceler les coureurs avec selfies et autographes. Mais le pourra-t-elle? AFP/Marco BERTORELLO

La pluie a rincé les enthousiasmes, jeudi lors de la présentation publique des équipes du 110e Tour de France. La première étape de samedi autour de Bilbao (182 km) offrira un contact plus chaleureux entre foule et peloton. Ce sera bien tout le problème, en un sens. Car si aucun des coureurs n’arborait le masque, à l’heure de défiler devant le somptueux musée Guggenheim, il y a comme une ombre au tableau: la flotte ne nettoie pas le Covid et une si Grande Boucle (3410 km) ne se réduit pas à l’état de bulle.