Nécrologie – La Grande Cariçaie pleure son premier défenseur L’ornithologue d’Yvonand Michel Antoniazza est décédé mercredi à l’âge de 69 ans. Il a consacré sa vie à la rive sud du lac de Neuchâtel, un biotope unique en Suisse. Erwan Le Bec

Fin observateur de la biodiversité de la Grande Cariçaie, Michel Antoniazza, ici en 2011, était un des pionniers de la défense du site. Son savoir-faire a contribué à sa sauvegarde. Jean-Paul Guinnard

C’est quand la nature se réveille enfin que disparaît un de ses ardents défenseurs. Michel Antoniazza, 69 ans, est décédé des suites d’une maladie mercredi dernier. Ce biologiste d’Yvonand, une des références de l’ornithologie sous nos latitudes et un des pionniers de l’écologie vaudoise, est notamment resté pendant plus de quarante ans le responsable pour le lac de Neuchâtel du recensement international des oiseaux d’eau. Autant dire que la subtile avifaune des rives n’avait plus de secret pour lui.

Passionné et passionnant dès qu’il évoquait le moindre volatile, le regard brillant, et l’accent vaudois joli, ce mordu était l’un des défenseurs de la première heure de la Grande Cariçaie: il n’était même pas encore étudiant en Lettres qu’il mettait déjà ses bottes et ses jumelles sur les rives. Nous sommes en 1969. Débute un combat qui ne prendra fin qu’en 1980, quand le projet d’autoroute N1 abandonne définitivement l’idée de passer par les marais pour la ligne Yverdon-Payerne actuelle. Les rives peuvent souffler, mais il reste du boulot.

Du pionnier à l’employé

«Véritable chasseur-cueilleur des temps moderne», notent ses proches, féru de morilles et fin observateur, Michel Antoniazza deviendra le premier employé du GEG, le Groupe d’étude et de gestion de la Grande Cariçaie. Le groupe de passionnés devient une solide association, et l’ornithologue, licence de biologie en poche, l’un de ses piliers.

Ces roseaux, il les a vus évoluer année après année: les effets bénéfiques des premières mesures de protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau, qui font bondir les effectifs d’oiseaux, puis aujourd’hui les signes du réchauffement climatique. La disparition d’espèces emblématique du site, comme le Vanneau huppé, l’avait marqué. «Il a passé sa vie à observer et améliorer la façon d’entretenir la roselière, pour faire cohabiter des espèces et montrer qu’on pouvait en faire revenir, pour lui ça faisait du sens», retient Catherine Sterhler, ancienne directrice de la Grande Cariçaie.

«Ce n’était pas un théoricien ni un extrémiste, poursuit-elle, par contre il avait une capacité, une force pour montrer et faire comprendre les choses. Un émerveillement toujours intact. Sa passion et sa compréhension de l’écosystème en faisaient quelqu’un de rassembleur.» Collègue pendant trente ans, Christophe Le Nedic abonde. «Il a toujours refusé de faire de la politique, mais il avait cette attitude un peu ronde de syndic, très fin dans la négociation, qui en faisait quelqu’un de respecté, y compris chez les opposants.»

Il laisse aux chercheurs un rapport compactant la somme de ses chiffres et de ses connaissances. «Son héritage est assuré et les suivis qu’il a mis en place continuent», souligne le biologiste.

