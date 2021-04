«La Casa del Papel» version réelle – La Grande Dépression hante la réponse à la crise du Covid La masse d’argent frais sur laquelle flottent nos économies est déversée au nom d’un récit radical des années 30, avertit l’historienne Mary O’Sullivan. Pierre-Alexandre Sallier

«Quand vous comprenez les défauts de l’interprétation dominante de la crise des années 30, comment être convaincu par les mesures actuelles?» lance Mary O’Sullivan, professeur à l’Université de Genève. Pierre Albouy

«Il n’y a plus de limite» dans les quantités d’argent frais qui seront injectées dans les canaux du système financier afin de relancer, coûte que coûte, une activité mise au point mort par la pandémie de Covid-19. Cet engagement extraordinaire a été décrété dès la fin mars 2020 par le responsable de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Et a ouvert la voie au déversement de 3000 milliards de dollars sur l’économie américaine.

De tels programmes de relance – décidés par des institutions défendant farouchement leur autonomie vis-à-vis des gouvernements élus – se sont imposés, en dépit des mises en garde, dans le règlement de toutes les grandes crises affrontées depuis l’explosion de la finance américaine en 2008; de celle de l’euro à celle de la pandémie actuelle. Imaginé par Ben Bernanke alors qu’il était aux manettes, ce sauvetage affublé d’un nom mystérieux – «quantitative easing», voire «QE» pour les initiés – a fini par emporter le soutien des économistes les plus en vue. Mais aussi des banquiers. Et de nos gouvernants. Mario Draghi, alors responsable de la Banque centrale européenne, ne s’engageait-il pas, lui aussi, à défendre la monnaie européenne «quoiqu’il en coûte» en 2012? Et si la Suisse ne suit pas le mouvement, c’est qu’elle a un tout autre problème à gérer: un franc bien trop cher.