Grande Table à Morges – La grande fête multiculturelle de retour dimanche Privée d’édition depuis 2018, la population va retrouver la manifestation mettant à l’honneur la gastronomie, la musique et le folklore de nombreux pays. Raphaël Cand

Ceviche de pescado du Pérou, gözlemes à la viande ou aux épinards de Turquie, qebapa d’Albanie, samoussas de l’île Maurice, masala du Pakistan… Les papilles des gastronomes pourront s’offrir un tour du monde dimanche de 9h à 18h dans la Grand-Rue de Morges. À l’occasion de la 10e édition de la Grande Table, une trentaine de stands proposeront aux curieux leurs spécialités des quatre coins de la planète.

Découvertes multiples

Une dizaine d’Ukrainiens logés sur le site de Marcelin prépareront quelques plats de chez eux. Du bortsch, soupe culte du pays, des varenyky, les raviolis locaux, ou encore du shashlik, viande marinée puis grillée au barbecue, pourront être dégustés à leur étal. «C’est pour nous une opportunité de présenter la culture ukrainienne, la culture du peuple vivant dans cet internat de Morges», déclare Shmagi, cuisinier de métier qui dirigera les opérations derrière les fourneaux.

«C’est pour nous une opportunité de présenter la culture ukrainienne dans cette ville qui nous accueille.» Shmagi, le cuisinier qui dirigera le stand ukrainien.

«Il y a d’autres recettes que nous aurions aimé réaliser, mais ce n’est pas facile de trouver tous les ingrédients, poursuit-il. Par exemple le salo, du lard cru salé avec plus de gras que le bacon, qui est très important dans notre cuisine. Ou encore le tvorog, un fromage qui ressemble au cottage cheese, mais avec moins de sel. On réfléchit dès lors à des alternatives.»

Spectacles en dessert

Le public aura aussi l’occasion d’assister à plusieurs spectacles et démonstrations. Au programme notamment: danse traditionnelle thaïlandaise, musique bulgare avec costumes traditionnels ou initiation à la bachata des Caraïbes.

L’Ukraine sera une nouvelle fois à l’honneur avec des chants et de la danse. «Cette partie sera présentée par des Ukrainiens vivant dans des familles de la région morgienne, indique la sous-directrice de l’association ALMEGA Tatiana Smirnova, qui coordonne bénévolement cette activité. Lors de la première répétition, il y avait environ 25 adultes et une dizaine d’enfants. On verra combien on sera le jour J.»

