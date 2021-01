Transports dans le Nord vaudois – La grande mue de la gare du Day est retardée La mise aux normes de la halte était annoncée pour décembre 2021. Le projet n’aboutira finalement pas avant mi-2022. Antoine Hürlimann

Les changements de train au Day, pour relier Lausanne au Brassus, sont jugés périlleux par Sébastien Cala. ARC Jean-Bernard Sieber

Le député Sébastien Cala fait un amer constat. Les travaux de la future gare du Day, infrastructure tant attendue par les Combiers et les entreprises horlogères de la région pour intégrer le RER Vaud, ont pris du retard. Pour mémoire, après des négociations et une forte mobilisation de la population, le Conseil d’État avait trouvé une solution en concertation avec les CFF afin que le chantier, permettant une liaison Le Brassus-Lausanne et inversement sans transbordement, soit réalisé avant le nouvel horaire CFF de décembre de cette année. En outre, ce changement de train est jugé périlleux par l’élu: les quais de la gare sont bas et l’espace entre les wagons et la plate-forme est important. Les voyageurs devront cependant encore prendre leur mal en patience, a annoncé jeudi le gouvernement, en réponse à une question de celui qui préside par ailleurs le Parti socialiste de la vallée de Joux.

Les autorités expliquent qu’autour de la mi-mai 2020, Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État chargée des infrastructures, a été informée par les CFF que la décision d’approbation des plans (DAP) – équivalant à un permis de construire – ne serait pas délivrée par l’Office fédéral des transports (OFT) d’ici à la fin du mois de juin 2020, comme attendu pour tenir les délais de mise en service de la gare.

«Nous sommes dans l’impossibilité de prioriser ce projet aux dépens d’autres projets également importants au niveau régional et national», a rétorqué le directeur de l’OFT à la conseillère d’État, qui lui demandait de faire le maximum pour limiter le plus possible ce report. À cause de la crise sanitaire notamment, la DAP a finalement été délivrée par l’Office le 13 novembre. Avec pour conséquence un nouveau calendrier.

Les quais du nouveau point d’arrêt du Day seront construits en décembre 2021 déjà, mais ne pourront pas être utilisés en exploitation avec les anciens signaux principaux en place, détaille le Conseil d’État. Par ailleurs, les enclenchements du Day, de Croy-Romainmôtier et de La Sarraz seront mis en service au cours du week-end du 14 au 15 mai 2022. «Il faut attendre que la nouvelle signalisation soit en place pour rendre possible les liaisons directes entre Lausanne et Le Brassus avec un rebroussement des trains dans la nouvelle gare du Day, poursuit-il. À partir du 16 mai 2022, cette signalisation sera en service et les deux nouveaux quais de 150 m seront utilisés.»

«Je prends acte mais je regrette que les CFF n’aient pas tenu leurs engagements.» Sébastien Cala, député socialiste combier

Parallèlement, la Direction générale de la mobilité et des routes planifie la restructuration du réseau de bus dans le secteur – les lignes desservant Vallorbe seront notamment prolongées vers la nouvelle gare du Day déplacée de 200 mètres – avec un nouvel horaire. Celui-ci entrera en vigueur pendant les vacances scolaires de l’été 2022, soit dimanche 7 août.

Sur site, les quais de la gare sont bas et l’espace entre les wagons et la plate-forme est important. OLIVIER ALLENSPACH-ARCHIVE

«Le Conseil d’État met tout en œuvre pour assurer que le projet de la gare du Day soit réalisé selon le nouveau calendrier et que les liaisons directes entre la vallée de Joux et Lausanne soient offertes aux clients dès le 7 août 2022», indique-t-il. «Je prends acte mais je regrette que les CFF n’aient pas tenu leurs engagements, commente Sébastien Cala. Je pense aussi aux personnes à mobilité réduite pour qui l’infrastructure actuelle est inaccessible et même dangereuse. Mais il n’y a pas de levier d’action pour accélérer les choses.»