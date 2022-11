Fin d’année à Lausanne – La Grande Roue de Bô Noël monte à la Cité L’attraction phare de 2021, avec ses 30 mètres de haut, quitte la place Centrale pour celle du Château, du 17 novembre au 31 décembre. Laurent Antonoff

Elle fût l’une des attractions les plus courues lors de la précédente édition de Bô Noël à Lausanne. La Grande Roue, qui avait fait tourner les têtes du haut de ses 30 mètres sur la place Centrale, revient pour un tour cet hiver. Mais elle change d’endroit: elle se dressera sur la place du Château à la Cité. «Cela faisait plusieurs années que nous voulions investir la Cité. On espère vraiment que les gens vont y monter», confie Florian Schmied, le directeur de Bô Noël.



Sa présence était indécise pour 2022. Elle est aujourd’hui confirmée. La Grande Roue prend de la hauteur – elle fera quatre mètres de plus que la précédente – et tournera tous les jours dès midi à la Cité pour Bô Noël, du 17 novembre au 31 décembre. Un manège qui offrira une vue inédite sur la ville et qui se voudra solidaire. Un franc sera ainsi prélevé sur chaque billet vendu (8 fr. dès 4 ans) puis reversé à trois projets d’aménagement et d’embellissement des espaces du futur Hôpital des enfants du CHUV.



Une chambre d’hôtel éphémère

La duplex room, ou chambre d’hôtel éphémère, sera proposée à la location pour une expérience inédite au pied de la cathédrale, dans les jardins du Musée historique de Lausanne. Bô Noël

En plus de la grande roue, la Cité accueillera également un nouveau marché. «Il y aura aussi des bars, la boutique des créateurs et l’Igloo du terroir vaudois sur l’esplanade du parlement», détaille Florian Schmied. Autres nouveautés: une chambre d’hôtel éphémère dans les jardins du Musée historique de Lausanne ou encore un food court couvert sur la place de l’Europe. En 2021, malgré des conditions sanitaires encore drastiques, Bô Noël avait accueilli 350’000 visiteurs.

Économies d’énergie

Crise énergétique oblige, l’édition 2022 de Bô Noël se voit imposer une réduction de sa consommation d’énergie de 20% par la Ville de Lausanne. De fait, les organisateurs vont instaurer un black-out entre 23 h 30 et 11 h 30. Les lumières seront éteintes sur les différents sites du marché qui seront alors surveillés par des caméras de sécurité infrarouge. Les frigos de boissons seront également débranchés durant la nuit.

