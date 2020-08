Équipements collectifs – La grande salle de Mont-sur-Rolle passe à la trappe Le Conseil communal a refusé le crédit de 10 millions pour la reconstruction du bâtiment proche des écoles. Yves Merz

Le bâtiment qui était prévu pour remplacer l’ancien, vétuste, offrait une belle ouverture sur les vignes et le lac. Image de synthèse/Jean-Baptiste Ferrari & Associés

Mardi soir, la Municipalité de Mont-sur-Rolle était fière de présenter son projet de reconstruction de l’ancienne salle communale, comprenant une grande salle, trois salles de classe et une cantine scolaire, ainsi que des aménagements extérieurs. «Un lieu de rassemblement pour nos habitants, petits et grands, et pour nos sociétés locales…», soulignait la syndique Chantal Maurer. Opposée à cet investissement de 10 millions, jugé trop important, la Commission des finances a su convaincre la majorité. Le crédit a été refusé par 22 voix contre 16.

«Les opposants ont joué sur la peur et la suspicion, regrette la syndique, encore sous le choc. Le projet était pourtant bien ficelé et nos finances sont saines. On n’a pas une dette trop élevée et on profitait d’un cofinancement des écoles à hauteur de 40%. Là, on a perdu près d’un million pour les études. C’est une grosse déception. Je me demande si certains ont vraiment mesuré la portée de leur décision pour le développement social de notre commune.» Et l’option d’une rénovation du bâtiment existant? «Ce n’est pas envisageable, ajoute Chantal Maurer. C’est un gouffre à énergies, qui n’est plus aux normes.» Le bâtiment actuel va rester vide et inutilisable.