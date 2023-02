Dimanche, Meta a mis fin à la plus grande illusion de ces vingt dernières années. En présentant un concept d’abonnement payant pour être certifié et mieux référencé sur Facebook et Instagram, Mark Zuckerberg a définitivement brisé l’idée que, dans le monde digital, tout continuerait à être indéfiniment gratuit.

Depuis la fin de la période Covid, la réalité économique de notre monde est en train de rattraper les grands groupes numériques. Devenus trop dépendants de la publicité aux revenus versatiles et après une année 2022 de chute en Bourse (-33% de baisse pour le Nasdaq), ils se retrouvent condamnés à trouver une nouvelle voie: celle de l’abonnement, un modèle qui a l’avantage d’assurer des rentrées d’argent récurrentes.

Pousser les utilisateurs à sortir leur carte de crédit s’annonce toutefois compliqué lorsqu’il s’agit de produits digitaux. Après avoir longtemps écoulé gratuitement leurs articles sur leur site, les médias traditionnels le comprennent chaque jour un peu plus.

Dans le monde du streaming vidéo et audio, les chiffres disponibles montrent que les gens sont également peu enclins à payer en cas de modèles hybrides. Comme sur YouTube ou Spotify, plutôt que de payer leur obole, la majorité opte pour la version avec publicités. Et lorsqu’ils n’ont pas le choix, ils n’hésitent pas à zapper d’une plateforme à l’autre.

Si, sur le principe, le changement de stratégie des grands groupes numériques n’est pas absurde, il brise la plus grande utopie née avec internet: celle d’un monde où nous sommes tous égaux, sans distinction de classe sociale. Le monde numérique risque aujourd’hui d’être coupé en deux. D’un côté il y aura ceux qui pourront se payer des abonnements et de l’autre ceux condamnés à être invisibles et à se farcir une grande quantité de pub.

Olivier Wurlod est journaliste économique depuis plus de dix ans. Plus d'infos

