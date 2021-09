L’invité - La gratuité est une idée séduisante, mais…

La récolte de signatures en faveur de l’initiative populaire cantonale «Pour des transports publics gratuits» vient de démarrer, avec une volonté clairement affichée: renforcer leur rôle pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, tout en soulageant financièrement les ménages. Cependant, cette initiative risque bien de desservir sa propre cause, car ses effets risquent d’être contrastés.

Dans le Canton de Vaud, 39% du financement des transports publics (abonnements, billets, etc.) viendrait à disparaître en cas d’acceptation de l’initiative. Les Communes et le Canton devraient débloquer de très fortes sommes supplémentaires pour poursuivre l’entretien du réseau et son développement. Les régions les moins dotées financièrement seraient alors contraintes de réduire leur offre, voire de supprimer certaines lignes. En cas de crise économique, il serait aussi plus facile pour certains milieux politiques de couper dans le budget des transports publics qu’auparavant.

Sans nouveaux développements de l’offre, il ne sera pas possible d’augmenter la proportion des gens qui utilisent les transports publics et réalisent donc un transfert de la voiture vers le train ou le bus. Le prix n’est pas le principal obstacle à cette transition: la qualité de l’offre et la cadence sont déterminantes.

Se déplacer de Vevey à Lausanne comme pendulaire est facile à bord d’un train. Mais penduler complètement hors des agglomérations, c’est autre chose. D’ailleurs le coût d’un abonnement Mobilis pour une famille est déjà inférieur au coût annuel moyen d’une voiture. Les familles auraient déjà réalisé une transition vers les transports publics si elles l’avaient pu. La gratuité n’y changerait rien.

Les études réalisées en Europe sur la gratuité des transports publics montrent certains effets positifs. Mais elles ne portent pas sur une échelle cantonale complexe, où montagnes, campagnes, zones périurbaines et villes se côtoient.

Inégalités entre régions

Dans le cas précis d’une agglomération urbaine, où le réseau de transports publics est fortement densifié et où une large partie de la population prend les transports publics… une gratuité ciblée serait la bienvenue, puisqu’elle peut permettre d’encourager un usage renforcé de modes de déplacement respectueux de l’environnement, notamment pour les personnes à petit revenu pour qui c’est un critère de choix. Autre point intéressant: la capitale estonienne, qui a mis en place la gratuité des transports publics, a constaté une baisse de 40% des déplacements à pied. Est-ce vraiment ce report modal là que l’on veut?

Le coût de déplacement en transports publics doit rester accessible, et c’est crucial pour les usager·ère·s. L’ATE se bat dans ce but. Mais avec une gratuité complète des transports publics pour tout le canton, on manque le coche en mettant en danger les efforts des collectivités pour le développement du réseau des transports publics et en sous-estimant les conséquences possibles de cette proposition.

Romain Pilloud Afficher plus Secrétaire général de l’ATE Vaud - Association transports & environnement

