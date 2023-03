Mobilité à Yverdon – La gratuité pourrait coûter 1,2 million à la collectivité La Municipalité d’Yverdon doit étudier un subventionnement ciblé des transports publics pour les jeunes, les seniors et les précaires. Fabien Lapierre

Les transports publics, équipés de quatre nouveaux bus électriques, représentent 15% des kilomètres parcourus par la population dans l’agglomération d’Yverdon. Odile Meylan

La gratuité ciblée des transports en commun a franchi une nouvelle étape à Yverdon. Les deux tiers des conseillers communaux ont autorisé, jeudi soir, la Municipalité à aller de l’avant dans l’élaboration d’un règlement pour subventionner «par exemple les jeunes yverdonnois, certaines catégories de personnes en situation de précarité, ainsi que les personnes au bénéfice de l’AVS».

émanant du groupe socialiste, la motion avait été renvoyée en commission en novembre. Selon le calcul du Service de la mobilité, ce sont au maximum 1,2 million de francs de recettes provenant des abonnements payés actuellement par les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 65 ans – personnes précaires non comprises – qu’il faudrait subventionner, si toutefois l’ensemble des usagers concernés en faisaient la demande. Sur 1 franc de subvention, 43 centimes seraient directement à la charge de la Ville.

Vers une gratuité totale?

Minoritaire, la droite n’est pas parvenue à dresser un barrage. «C’est une mesure injuste. On va encore transférer des charges sur la classe moyenne pour soulager les autres», a avancé l’UDC Ruben Ramchurn, effectuant un retour politique frénétique. «Nous ne ferions qu’augmenter la charge à la collectivité sans aucune garantie d’un réel transfert modal démontré scientifiquement», a abondé Laurent Vuithier, le chef du groupe PLR, demandant d’améliorer les dessertes et la fréquence des transports.

«Le système proposé repose sur la prestation consommée, permettant de ne financer que ce qui est effectivement utilisé et non des abonnements hors de prix qui seraient utilisés trois fois l’an.» Julien Wicki, groupe socialiste et POP

«Le système proposé repose sur la prestation consommée, permettant de ne financer que ce qui est effectivement utilisé et non des abonnements hors de prix qui seraient utilisés trois fois l’an», a souligné Julien Wicki pour le groupe socialiste et POP. Cette gratuité ciblée porterait sur la zone Mobilis 40 pour les Yverdonnois et la zone 41 pour les villages fusionnés de Gressy et Sermuz. Une majorité de la commission s’est même montrée favorable à l’étude d’une gratuité totale pour tous les habitants.

