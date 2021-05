La bioéthicienne et vice-présidente de la task force fédérale Covid-19 réagit à la proposition du ministre genevois Mauro Poggia.

C’est une question politique, à la fin. L’enjeu éthique est le suivant: dès lors que la vaccination est facultative, il faut qu’un éventail suffisant d’activités soit ouvert à tous, vaccinés ou pas. Voyager sans devoir payer un test en fait-il par exemple partie? Les avis seront partagés. Cependant, tant que le vaccin n’est pas accessible à tous, il y a une sorte de double peine à se voir en plus refuser l’accès à certains loisirs. À titre personnel, je trouve donc que la proposition de Mauro Poggia est légitime. Une telle gratuité serait une façon de rendre les tests PCR accessibles à tous.

Faut-il rendre le test PCR gratuit pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou guéris, et qui veulent certaines libertés?

Aujourd’hui, ces tests sont exigés de tous ceux qui voyagent, même s’ils ont été infectés ou vaccinés. Cette règle doit-elle changer?

Jusqu’à présent, nous savions que le vaccin protégeait de la maladie mais nous n’avions pas la certitude qu’il empêchait la transmission du virus. La question était complexe car, contrairement à la plupart des autres maladies, le Covid peut être transmis par une personne qui est infectée mais ne présente pas ou pas encore de symptômes. C’est pour cela qu’un test PCR est encore exigé pour voyager, même pour les gens vaccinés. Mais de plus en plus de données montrent qu’après deux injections d’un vaccin à ARN messager (ndlr, ceux utilisés en Suisse), le risque de transmettre le virus est beaucoup plus faible.