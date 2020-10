Voyages à l’étranger – La Grèce ou l’Égypte restent des options pour un séjour au chaud Avec l’omniprésence du Covid-19, voyager est devenu un luxe rare. À l’aube des vacances d’automne, il reste quelques possibilités. Sébastien Jubin

La célèbre île de Mykonos, dans les Cyclades grecques, reste une destination possible pour les vacances d’automne. Getty Images

Après une période remplie de contraintes et de privations, quoi de plus naturel que de souhaiter s’échapper en vacances? Une question demeure et peut décourager: où puis-je partir en toute insouciance, sans risquer la quarantaine au retour? Pour un simple touriste qui désire partir une semaine, c’est devenu compliqué.