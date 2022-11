En raison de la hausse des taux hypothécaires et de la crise énergétique, l’avenir de nombreux projets dans le gros œuvre semble incertain et, par ricochet, celui des emplois. C’est dans ce climat conjoncturel maussade que le syndicat Unia Vaud a choisi d’allumer la mèche médiatique des revendications.

Chauffer à blanc, à grand renfort de slogans outranciers, 900 employés dans une salle de spectacle et tirer à boulet rouge sur le patronat: les ficelles sont grossières, mais font visiblement encore recette. Elles ont d’ailleurs trouvé écho dans ces colonnes («24 heures» du 10 octobre 2022).

«En signant la convention collective, les parties se sont engagées à respecter la paix absolue du travail.»

Les entrepreneurs du gros œuvre vaudois en prennent acte et déplorent ce procédé intervenant en pleine période de négociation de la convention collective du gros œuvre, dite CN 23+, qui, rappelons-le, se déroule à l’échelon national.

Prétextant influencer les tractations qui ont précisément lieu à un autre niveau, on entame le partenariat social vaudois. C’est navrant, car ces discussions paritaires, étapes cruciales dans l’avancée des conditions de travail en Suisse, doivent être abordées avec sérieux et respect c’est-à-dire ni dans un théâtre, ni par voie de presse et surtout en présence des acteurs concernés. Dans le cas contraire, ce n’est que pure gesticulation, instrumentalisation.

Par ailleurs, brandir la menace de grève est un outil du passé qui agace, mais ne fait pas peur. Dans les faits, deux jours de grève signifient deux jours d’arrêt des chantiers. C’est malheureux, car tous les corps de métiers partenaires prennent du retard et en paieront le prix. Mais passé l’effet d’annonce, débrayer est un acte symbolique de défiance.

En effet, en signant la convention collective, les parties se sont engagées à respecter la paix absolue du travail. En ce sens, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève sont interdites par la CCT elle-même. En d’autres termes, en annonçant des grèves, les syndicats violent les accords en vigueur dans le but de négocier les suivants… on est proche du syndrome du pompier pyromane.

Rupture de confiance

Dans ce contexte, le réel tour de force d’Unia est de réaliser une rupture de confiance dans notre canton où règne la paix sociale, où les conventions collectives de la construction sont de force obligatoire et où de nombreux fonds de soutien au bénéfice des employés sont gérés paritairement.

Les victimes de cette mascarade seront les employés qui souffriront du climat délétère post-grève instillé dans les PME par cette rhétorique agressive. En définitive, les syndicats de notre pays seraient bien inspirés de se réinventer, de cesser le sabordage de l’économie et la prise d’otage des travailleurs par électoralisme. Ils devraient plutôt se battre, aux côtés des entreprises, pour des conditions-cadres favorables au tissu économique et donc aux emplois de ceux qu’ils prétendent défendre.

Jean-Luc Jaquier Afficher plus Président du groupe vaudois des entreprises de maçonnerie et de génie civil

